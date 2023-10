Rugby | WXV 2 | le azzurre battono 30-8 gli Usa e chiudono imbattute il torneo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Città del Capo, 28 ott. -(Adnkronos) - Grande Italia a Città del Capo: levincono anche il terzo e ultimo match del WXV divisione 2 battendo 30-8 gli Usa. Sulla carta doveva essere il match più insidioso del tour sudafricano della squadra di Raineri, che ha invece dominato dal primo all'ultimo minuto sfiorando anche la vittoria del. Servivano 25 punti di scarto per superare la Scozia in classifica, ne sono mancati 3 nel finale dopo un match splendido. Resta comunque una prestazione di altissimo livello da parte delle, capaci di segnare 5 mete alle statunitensi. Illo vince la Scozia, anche se non è prevista promozione al WXV 1. La classifica finale dice: Scozia 15 (+55 differenza punti), Italia 15 (+53), Usa 5, Sudafrica 5, Giappone 5, Samoa 1. Il primo quarto d'ora è tutto di marca ...