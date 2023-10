(Di sabato 28 ottobre 2023) Andato in scena oggi l’anticipo della quarta giornata dellamaschile di. A Piacenzadiper ilche espugna il campo dei, imponendosi per 15-13. I padroni di casa hanno provato la rimonta fino all’ultimo, affidandosi al piede di Chico, sono arrivati sul -2 ma non sono riusciti a completare il sorpasso. Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 28 ottobre 2023Maschile – IV giornataSitavLyons v1970 13 – 15 (7-10)Marcatori: p.t. 16’ cp Madero (0-3), 27’ m Minervino tr Del Bono (7-3), 33’ m Luccardi tr Madero (7-10); s.t. 46’ m Ciardullo (7-15), 61’ cp Chico (10-15), 72’ cp Chico (13-15).Sitav ...

There are no translations available. Roma " IlViadana espugna di misura il campo di casa dei Sitav Lyons Piacenzadella quarta giornata della Serie A Maschile:non bastano ai padroni di casa due calci piazzati di Josè Chico ...

Rugby: nell'anticipo di Serie A Elite successo di misura per il Viadana sui Lions OA Sport