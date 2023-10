Rovigo | nuova scossa di terremoto di magnitudo 4 2 dopo quella di mercoledì scorso

Leggi su ilfattoquotidiano

Unadiè stata registrata oggi con epicentro in località Calto, nel rodigino, a 20 km di profondità. Secondo la Protezione civile del Veneto, il sisma ha avuto una intensità di 4.2 punti della scala Richter. In sostanza una replica deldi: identica la4.2, e stesso luogo di epicentro. Al momento non risultano danni. Laè stata avvertita dai comuni del rodigino e del veronese, ma anche in Emilia Romagna.