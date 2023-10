Roma | maltratta e minaccia la madre per farsi dare soldi

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 ottobre 2023) CRONACA DI– Hato e hato di morte labrandendo un coltello da cucina, affinche’ la donna le desse continuamente: per questo un 46enneno e’ stato fermato dalla Polizia, dopo la denuncia della, e il tribunale ha disposto che non potra’ avvicinarsi alla casa familiare e stare a distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dalla. Il fermo e’ arrivato a seguito della denuncia della donna, la quale ha riferito che ormai da tempo viveva in uno stato di paura e di disagio, segregata nella camera da letto per avere meno contatti possibili con il figlio convivente. L’ordinanza di applicazione della misura cautelare e’ stata notificata all’uomo dalla polizia. (Agenzia Nova)