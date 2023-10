Roma | Lukaku a El Shaarawy | 'Segnerai all'Inter su mio assist'

... 'Io penso checi abbia rimesso a voltare le spalle all'Inter, senza offesa per la. Una squadra in testa alla classifica, con un piede già negli ottavi di Champions, può permettersi di ...

L'agenzia, l'assenza al matrimonio, il silenzio: Dimarco e Lukaku, gli ex amici La Gazzetta dello Sport

In Inter-Roma scenderà in campo anche Aouar: calciatore che venne proposto anche ai nerazzurri ma che è poi atterrato nella Capitale a zero ...La squadra di Inzaghi parte favorita ma i giallorossi possono riuscire comunque a mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra ...