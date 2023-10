Roma | frontale moto-auto sulla via del Mare | morto 33enne

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 28 ottobre 2023) Incidente mortale nella notte avia del. Intorno alle 2.00, all’altezza di via Fiumalbo, un, alla guida di unaMorini, èin seguito a uno scontrocon una Smart, condotta da un ragazzo di 23 anni. Sul posto sono intervenute pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia diCapitale. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni fino alle 6.30. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Fatti di Paese.