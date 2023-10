Roma | figlio e fidanzatina rapinati Il padre trova il ladro e lo massacra di botte | in codice rosso in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 ottobre 2023) È finito con un pestaggio brutale un furto che due tossici, in zona Torpignattara, hanno effettuato nei confronti di una coppia di adolescenti. A essere percosso brutalmente però è stato uno dei due malviventi, dopo che i minori sono stati derubati e hanno chiesto aiuto ai genitori. Un episodio di “giustizia fai da te” che nella periferia Est didimostra il livello di esasperazione con cui convivono quotidianamente i cittadini, assediati dallo spaccio e la microcriminalità. Quando una coppia di fidanzatini è tornata a casa spaventata, raccontando di essere stata derubata in via Filarete, ildi uno dei due non c’ha pensato due volte: è sceso in strada e ha deciso di risolvere la questione con i due ladri di persona. Alzando le mani. Derubano una coppia di fidanzatini: ilpesta a sangue ilI fatti ...