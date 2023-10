Roma | 20mila a corteo pro-Palestina | tensione per bandiera Israele strappata da palazzo Fao

(Di sabato 28 ottobre 2023) Inhanno preso parte oggi aalla manifestazione pro. Il, scortato dalla polizia, si è snodato per le vie del centro tra Porta San Paolo e piazza San Giovanni al grido di “libera” e “Criminale”. Momenti disi sono verificati quando i manifestanti sono passati davanti alla sede della Fao. Un manifestante si è arrampicato sulla recinzione esterna strappando ladi. Attimi concitati con gli uomini della digos posizionati in strada a protezione dellache è stata poi recuperata dalla Polizia e riconsegnata subito alla Fao. I manifestanti con centinaia di bandiere palestinesi hanno poi continuato a sfilare dietro alla riproduzione della Chiave ...

Leggi anchemanifestanti pro Palestina strappano bandiera di Israele alla Fao. Ronzulli: 'Sinistra prenda le distanze' - 300 arresti a New York Le guerre di Putin e la catastrofe di Gaza:...

Gaza, a Roma sfila il sostegno per la Palestina: in 20mila al corteo Adnkronos

Manifestazione a Roma oggi, 20mila in corteo per la Palestina. Cori contro Israele: «Netanyahu terrorista» Corriere Roma

Ventimila persone hanno sfilato per la Palestina a Roma, senza fare alcun riferimento all'attacco di Hamas del 7 ottobre che ha scatenato la reazione israeliana. La manifestazione si è svolta in conco ...In piazza nella Capitale nel nome di Gaza sia la sinistra radicale sia movimenti di diverso colore politico. Bandiere dell'ex Germania Est, magliette del Celtic Glasgow. Studenti, Cobas, No Tav ma anc ...