Rivalutazione pensioni 2024 | ecco le novità | aumenti anticipati a dicembre 2023

(Di sabato 28 ottobre 2023) L'anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delleè stato anticipato al 1°. Questo conguaglio, pari allo 0,8%, è necessario per recuperare l'inflazione effettiva dell'anno 2022, che è stata del 8,1%. La data del versamento è stata confermata nella versione finale del decreto legge di accompagnamento della Manovra varata dal governo Meloni. È importante...

Si riduce dell'85 per cento ladellenon superiori a 5 volte il minimo, ossia circa 2.800 euro lordi al mese. Fuori dai tecnicismi si fa cassa altrove per stoppare, per il ...

Pensioni, stretta su uscite anticipate e aumenti per rivalutazione: chi guadagna e chi ci perde con la Manovra ilmessaggero.it

Aumento pensioni 2023, il conguaglio della rivalutazione anticipato a dicembre Sky Tg24

Il prepensionamento quota 104 ritorna 103, ma diventa poco appetibile o quasi inaccessibile. Chi nel 2024 incrocerà le braccia a 62 anni avendo 41 ...L'anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni è stato anticipato al 1° dicembre 2023 . Questo conguaglio, pari allo 0,8%, è ...