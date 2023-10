Riforme | Calenda | ' errore dire sì a Iv su elezione diretta premier quando facemmo programma'

Così Carloall'assemblea nazionale di Azione.

Riforme, Calenda: "Più poteri al premier non elezione diretta" - Il ... Il Sole 24 ORE

Riforme: Calenda, 'noi per rafforzare poteri premier, no elezione ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Il patto che firmiamo con le Marche "è il secondo in Italia, fa parte di un ampio lavoro di riforma per invertire la rotta sulle ...La premier: la posizione più responsabile per impedire un’escalation. Ma la segretaria dem critica: tregua o cessate il fuoco umanitario per fermare la strage di civili ...