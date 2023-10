(Di sabato 28 ottobre 2023) Roma, 28 ottobre 2023 "Siamo venuti incontro alle esigenze delle opposizioni in tante parti, abbiamo abbassato bandierine come l'elezione diretta del presidente della Repubblica che era nel nostro ...

Roma, 28 ottobre 2023 "Siamo venuti incontro alle esigenze delle opposizioni in tante parti, abbiamo abbassato bandierine come l'elezione diretta del presidente della Repubblica che era nel nostro ...

Riforma premierato, Casellati: "Nessuno vuole toccare prerogative Capo Stato" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Riforma premierato verso approdo in CdM RaiNews

"Siamo venuti incontro alle esigenze delle opposizioni in tante parti, abbiamo abbassato bandierine come l'elezione diretta del presidente della Repubblica che era nel nostro programma. Nessuno vuole ...La partita si gioca intorno agli articoli 88 e 92 e all'articolo 94 della Costituzione Non è previsto alcun meccanismo di sfiducia costruttiva nella riforma costituzionale per l'introduzione dell’elez ...