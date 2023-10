Rennes-Strasburgo domenica 29 ottobre 2023 ore 17 | 05 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi su infobetting

(Di sabato 28 ottobre 2023) Dopo la provvidenziale vittoria di Europa League sul campo del Panathinaikos ildi Genesio affronta in campionato lodi Vieira. Rossoneri rigenerati da una grande prestazione in quel di Atene, dove hanno dominato il campo per 60 minuti non concedendo niente all’avversario per la seconda vittoria in Europa che li ha portati in testa al girone in attesa della InfoBetting: Scommesse Sportive e