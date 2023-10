Real Madrid | Vinicius | “I tifosi erano abituati a Ronaldo e ora c’è Bellingham”

(Di sabato 28 ottobre 2023) “Raggiungere questo risultato nel più grande club e in un Clásico è molto importante per me e per i, è tutto molto bello”. Lo ha detto l’attaccante delche con la vittoria sul Barcellona per 2-1 ha toccato quota 150 successi con la maglia dei Blancos. “Quando combattiamo possiamo vincere tutte le partite e oggi abbiamo giocato bene nel secondo tempo, abbiamo controllato e sapevo che sarebbe successo, Jude ancora una volta ha avuto l’opportunità di segnare due gol”, aggiunge il brasiliano. E proprio suaggiunge: “Incredibile, fa sempre la differenza, ia Cristiano e ora hanno Jude. Siamo tanti giovani, stiamo sempre insieme dentro e fuori dal campo e penso che ...

Nell'anticipo dell'11ª giornata della Liga, ilvince in rimonta per 1 - 2 in casa del Barcellona. A decidere il Clasico la doppietta di Bellingham, dopo il gol di Gundogan. Guarda il video commento del nostro inviato al Camp Nou, ...

Real Madrid, Brahim vuole tornare al Milan ma la Premier...|Mercato Calciomercato.com

