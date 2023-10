Re Carlo | la regola sui dolci contro gli sprechi alimentari

Leggi su velvetmag

(Di sabato 28 ottobre 2023) ReIII ha fatto della lotta ambientalista una battaglia prima e la firma del proprio regno oggi. Fin dalla sua giovinezza, ha mostrato grande interesse per questi temi, come per la tutela delle risorse. Da Sovrano ha deciso di fare di più, apportando modifiche di piccola e grande importanza. Secondo i media britannici, infatti, avrebbe preso una decisione che apporta una vera e propria rivoluzione nell’ora del tè a Palazzo. La lotta agli sprechi alimentari e la tutela dell’ambiente hanno un impatto tangibile nella vita privata di reIII. Il Sovrano, infatti, ha deciso di apportare dei cambiamenti al modo di gestire i viaggi, l’organizzazione delle tenute ed anche le abitudini giornaliere. Meno sprechi, dunque, in ogni ambito e scelte responsabili nei confronti della sostenibilità. Una di queste attenzioni riguarda il consumo ...