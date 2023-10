Rassegna Gossip | Meloni-Giambruno; le donne di Berlusconi | i divorzi che hanno segnato la politica

(Di sabato 28 ottobre 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet, questo weekend la nostranon si allontanerà dalle voci chiassose di uno deipolitici più virali accaduto nell’ultimo decennio. La separazione annunciata sui social dalla premier Giorgiadall’ormai suo ex compagno Andrea, ha diun perfetto spartiacque tra ciò che era e ciò che sarà. Non è solo la vita dell’attuale premier ad aver ‘macchiato’ di rosa la. Tra i diversi nomi, non possiamo che ricordare Veronica Lario, nota per essere stata la seconda moglie dell’imprenditore e politico Silvio. E non solo lei! “La mia relazione con Andrea, durata quasi dieci anni, finisce qui” . Scriveva questo Giorgia ...

Tutt'altro che una protagonista del, è sposata in seconde nozze dal 2002 con il cameramen ... Wonder Woman Da quale titolo cominciare ladei film di Julia Roberts se non da quello che l'...

Rassegna Gossip: Meloni Giambruno; Berlusconi: i divorzi scottano Tendenzediviaggio

Corona difende Belen da Cattelan: "Non sta bene". E sul figlio Carlos: "Ora è da Nina" La Gazzetta dello Sport

La generosità di Pierfranesco Favino sul set è nota. L'attore non si risparmia mai nei suoi film, mettendo anima e corpo nei ruoli che deve interpretare… Leggi ...Che Paola Ferrari non apprezzasse Diletta Leotta non è una novità. La giornalista sportiva però nel ribadire il concetto ha detto la sua anche su Melissa Satta ai microfoni di ...