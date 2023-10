Rampage 27 10 2023 Un nuovo membro della famiglia

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 28 ottobre 2023) Benvenuti amici di ZW nel report di. Una puntata che vedrà la sfida fra Santana e Ortiz, un Kyle Fletcher in bilico e tanto altro. Quindi direi di non perdere altro tempo e di immergerci subito nello show. No DQ Match: Mike Santana vs Ortiz (3 / 5) I due sfruttano la stipulazione e si vede l’astio. Una sfida che però non entusiasma forse come dovrebbe e si poteva fare di più. Attenzione, un match buono, ampiamente sufficiente senza dubbio ma un po’ meh. A vincere e forse a mettere un punto esclamativo definitivo alla questione è Mike Santana. Vincitore: Mike Santana Ci viene mostrato un video con protagonisti MJF e Kenny Omega visto che i due si affronteranno a Collision con in palio il titolo è il record di Omega. BACKSTAGE: Kris Statlander chiede a Willow Nightingale e Skye Blue cosa abbiano, soprattutto dopo essere state vittime del ...