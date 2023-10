Rally | Neuville passa al comando del Rally Centro Europa Rovanperä ad un passo dal titolo

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) Thierryguida la classifica generale al termine del terzo giorno d’azione valido per il. Il #11 di Hyundai svetta dopo un sabato perfetto, giornata potenzialmente decisiva per l’assegnazione deliridato a favore di Kalle. Il 23enne di Toyota ha lasciato al rivale belga il primato dopo aver virtualmente vinto il secondopiloti. Il #69 dello schieramento, dopo un incidente da parte di Elfyn Evans (Toyota), non ha preso rischi nel pomeriggio odierno, consapevole di dover solamente concludere confermarsi campione dopo un nuovo anno da incorniciare. Kalle, come da pronostico, ha iniziato il terzo giorno di gara amministrando il proprio margine sulla concorrenza. Il finnico di ...