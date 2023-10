Rally | Lazio Cassino 2023 | trionfano Giuseppe Testa e Gino Abatecola

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Neldel, evento organizzato da M33 Srl valido come Finale Nazionale Coppa ItaliaACI Sport disputatosi tra, il frusinate e la provincia di Caserta, a trionfare sono. Il pilota molisano, al volante di una Skoda Fabia R5 con i colori Ro Racing, ha dimostrato grande carattere vincendo anche la sfida contro sé stesso dopo il ritiro dello scorso anno., insieme ad, ha messo la sua firma su quattro delle otto prove in programma assicurandosi un successo che conclude una stagione molto positiva. Secondo posto per Giò Di Palma con “Cobra”, su Skoda Fabia2 Evo per i colori di ABS ...