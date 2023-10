Quando un profumo rappresenta l’esuberanza dell’adolescenza

Leggi su linkiesta

(Di sabato 28 ottobre 2023) Devotion è il nome dell’ultima fragranza femminile di Dolce&Gabbana, un nome che evoca romanticismo, fedeltà, durata, ecco, l’incisione del tempo in una durata. La maison fondata nel 1985 è, a tutti gli effetti, un esempio di “devozione”: ai luoghi, alle atmosfere, alle porzioni del mondo che ha scelto, ossia l’Italia. L’Italia meridionale, ammantata di languidi sguardi, donne che prendono il fresco fuori dalla porta di casa, mercati rionali, banchetti, bambini che scorrazzano tra i vicoli. Il mare. L’azzurro. Già una volta, per la campagna pubblicitaria di un altro, Dolce&Gabbana aveva scelto la cornice dei Faraglioni di Capri. La fragranza si chiamava, per l’appunto, Lightblue. La ricordiamo tutti: l’erotismo, la voluttà contenuti in quel breve filmato sono diventati un vero e proprio manifesto, un manifesto non soltanto per il marchio, ma per la ...