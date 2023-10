Qualifiche Gp Messico oggi in tv e streaming | orario e programma

Leggi su seriea24

(Di sabato 28 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ledel Gp del2023 assegnano la pole position, sabato 28 ottobre, in vista della gara indomani in diretta tv e. Tanto per cambiare, l’uomo da battere è Max Verstappen. L’olandese con la Red Bull è stato il più veloce nelle prime due sessioni di prove libere, girando in 1’18”686. Il campione del mondo ha preceduto la McLaren del britannico Lando Norris (1’18”805) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’18”952). Più indietro lo spagnolo Carlos Sainz con l’altra rossa, undicesimo con un giro in 1’19”257. “È stata una giornata positiva, in cui siamo riusciti a provare tutto quello che avevamo pianificato. Abbiamo testato tutte le mescole e lavorato sulla messa a punto, c’è ancora del lavoro da fare per la qualifica e per la gara. ...