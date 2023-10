Qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2023 | subito fuori Sonego | Thiem prevale al terzo

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) In uno dei match più interessanti del primo turno delledeldi, Lorenzoè stato sconfitto in tre set da Dominic. Niente da fare per il tennista azzurro, reduce dal secondo turno a Vienna, che non riesce a staccare il pass per l’ultimo Mille della stagione. 6-1 4-6 7-5 il punteggio in favore dell’ex numero 3 del mondo, che ha impiegato 2h30? per liberarsi del suo avversario e staccare il pass per il turno decisivo, dove sfiderà l’australiano O’Connell. Bravo a riscattarsi dopo un primo set da incubo in cui ha perso ben tre volte il servizio, vincendo la seconda frazione grazie a un break nel finale,non è riuscito a trovare la zampata vincente nel parziale decisivo. ...