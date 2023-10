Probabili formazioni Monza-Udinese | decima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 28 ottobre 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 29 ottobre nella cornice dell’U-Power Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Grande attesa per vedere all’opera i biancorossi di Raffaele Palladino. Di fronte un’che proverà a scalare la classifica, alla ricerca dei gol che sono mancati in questo avvio di stagione. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e gli approfondimenti nel post gara. Prima però ecco le possibili scelte dei due allenatori, Raffaele Palladino e Gabriele Cioffi per questo confronto a– Palladino ritrova i ...