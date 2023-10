Prima Pagina IN Edicola | Lukaku torna Ma Inter senza fischietti!

Leggi su inter-news

(Di sabato 28 ottobre 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Finalmente a San Siro: domani Big Rom difende la sua Roma. Adesso parla: c’è l’, vale tutto. Il suo ritorno a Milano è già una rivincita: la fiducia di Mourinho e la stima dei compagni sono una spinta per riscrivere il futuro. Il G.O.S. vieta i fischietti ai tifosi nerazzurri. TUTTOSPORT Domani:-Roma. Alta tensione: vietati i fischietti anti ...