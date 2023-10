Premier League | cinquina Arsenal | il Newcastle senza Tonali fa 2-2

(Di sabato 28 ottobre 2023) I risultati delladi oggi: L’dilaga con lo Sheffield; il, pareggia con il Wolverhampton Ricomincia la rincorsa alla capolista Tottenham in. Nella giornata odierna, oltre al ko del Chelsea, c’è da segnalare la vittoria dell’per 5-0 con lo Sheffield – tripletta di Nketiah, Fabio Vieira e Tomyasu – e il pareggio del, orfano di, con il Wolverhampton. Di seguito tutti i risultati. Chelsea-Brentford 0-2-Sheffield United 5-0Bournemouth-Burnley 2-1Wolverhampton-2-2

Nella gara della 10ª giornata di, il Newcastle pareggia per 2 - 2 in casa dei Wolverhampton Wolves. In gol Wilson (doppietta), Lemina e Hwang Hee - Chan. Guarda il video con gli highlights del ...

Nelle gare del Sabato della 10^ giornata di Premier League un super Nketiah trascina l’Arsenal: i Gunners regolano 5-0 lo Sheffield grazie alla tripletta del numero 14 e i gol di Fabio Vieira e Tomiya ...Wolverhampton-Newcastle è terminata con il punteggio di 2-2 grazie al gol di Hee-Chan Hwang, che riacciuffa la squadra di Howe ...