Preghiera della sera 28 Ottobre 2023 “Voglio lodare il Tuo Nome”

Celebrazione a San Pietro al termineGiornata di digiuno eindetta oggi, 27 ottobre, per invocare la pace in un mondo segnato dalle violenze. Francesco si rivolge alla Madonna e Le affida le sorti dell'umanità: "Scuoti l'...

Preghiera e digiuno, il mondo prova a fermarsi per la pace Avvenire

Papa Francesco: preghiera per la pace, "mondo in pericolo e in ... Servizio Informazione Religiosa

Aveva rifiutato il "complotto" del risultato delle elezioni del 2020. Così si era attirato l’ira di Trump e dei suoi sostenitori, secondo i quali non è altro che un traditore ...Santa Maria del Cedro si prepara ad accogliere, con entusiasmo e calore, la tanto attesa Festa della raccolta del Cedro, in programma per domani, domenica 29 ottobre a partire dalle ore 15.30, nella ...