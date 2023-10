Preghiera del mattino del 28 Ottobre 2023 | “Rendimi partecipe della Tua salvezza”

(Di sabato 28 ottobre 2023) Il Sabato è il giornodevozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... cardinale Pierbattista Pizzaballa, riferendosi alle vittimebombardamento dello scorso 19 ... 'Siate forti, sono sicuro che un giorno ci ritroveremo di nuovo insieme a Gaza in, con gioia, ...

La preghiera del venerdì a Khan Yunis vicino all'ospedale Tiscali Notizie

Preghiera del Pomeriggio VENERDI 27 OTTOBRE 2023 Vespri Venerdì XXIX Settimana T.O. La Luce di Cristo

"Insieme per denunciare guerre, violenze, aggressioni di qualunque tipo e per gridare, anche con il silenzio, che ogni vita umana è sacra". Così Younes El Sharkawy, a nome del Patto bresciano di frate ...Il Papa presiede nella Basilica di San Pietro la celebrazione conclusiva della Giornata di digiuno e preghiera da lui stesso indetta nell’Angelus di domenica 15 ottobre. Un’occasione per riunire il ...