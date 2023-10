Pozzecco | discorso da brividi dopo la sconfitta con Bologna

(Di sabato 28 ottobre 2023) La prima partita da coach dell'Asvel non è stata felice. Ma i francesi hanno lottato fino all'ultimo prima di arrendersi alla Virtus(84 - ...

Il discorso del coach italiano dopo la prima partita al timone del club francese, la sfida in Eurolega contro i bianconeri di Bologna ...Alla prima partita sulla panchina dell’ASVEL, per Gianmarco Pozzecco è arrivato il primo KO, in EuroLega contro la Virtus Bologna. I francesi hanno perso 84-87 tra le mura amiche, restando gli unici a ...