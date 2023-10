Politiche familiari | flessibilità sul lavoro e asili Come battere l’inverno demografico secondo Rosina

Leggi su formiche

(Di sabato 28 ottobre 2023) La colonnina di mercurio segna temperature sempre più rigide sulitaliano. Fuori di metafora, i numeri che arrivano dall’ultimo rapporto Istat sulla natalità sono oggettivamente preoccupanti. Due cifre su tutte: nei primi sei mesi del 2023 i nuovi nati segnano un saldo negativo di 3.500 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di più. Portando le lancette al 2008 emerge che, in questo lasso temporale, siano ben 183 mila le nascite in meno. La fecondità delle donne, dunque, scende ulteriormente: siamo a quota 1,22 figli. Un dato in netta controtendenza rispetto al contesto europeo. Basta pensare che in Francia l’indice di fecondità segna 1,8 figli a donna. Un divario enorme che può essere colmato, in prospettiva, solo con “una combinazione diefficaci, strategie ...