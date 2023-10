Pioli non si ritiene arrogante | ma non cambia idea tattica E così rischia parecchio

A Berlinoabbiamo preso gol, a Verona uno di troppo. Siamo però sulla buona via'.- 'Screzi conEra un altro momento, è storia vecchia, altre squadre. Parliamo di un ottimo ...

Napoli-Milan, Pioli: "Non sono presuntuoso. Ecco cosa è successo con Calabria" CalcioMercato.it

Milan, tutto come da copione: soliti difetti. Leao è fumoso, Pioli non cambia mai - Sportmediaset Sport Mediaset

MILANO (ITALPRESS) – “La squadra ha voglia di cambiare passo. Arriviamo da due sconfitte di fila in due scontri diretti e domani è un’altra gara contro una nostra diretta concorrente”. Così Stefano Pi ...Napoli-Milan, la conferenza stampa di Pioli "Penso che nello sport e nella vita quotidiana non puoi pensare a quello che hai fatto fino a ieri, è già storia. Non puoi pensare a… Leggi ...