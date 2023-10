Pioli ammette | «Obiettivo Milan è lo scudetto! Non ci saremo solo noi»

(Di sabato 28 ottobre 2023)in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Napoli e, ha parlato chiaramente dell’stagionale dei rossoneri, cioè la vittoria dello scudetto.SCUDETTO – Stefanogioca a carte scoperte,ndo di puntare alla vittoria finale del campionato. Queste le sue dichiarazioni: «Lavoriamo con una proprietà ambiziosa che ha fatto sì che la squadra resti competitiva. Quindi sì, il nostroè vincere il campionato, questo è sicuro. Non cinoi a volerlo vincere ma il nostrodeve essere questo”». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

ambizioni da scudetto .spiega il calo di Theo . Milan,non cambia modo di giocare. Napoli è stato spesso terreno di conquista perche non nasconde le difficoltà del ...

Preoccupazione di Pioli per i Campioni: non è ancora finita Tendenzediviaggio

Milan, il gol ora è il vero problema. Parola di Pioli Quotidiano Sportivo

Le parole del tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa pre Napoli-Milan, domenica sera ore 20:45, gara valida per il decimo turno di Serie A 2023/24 ...Arrivano buone notizie da Milanello. La squadra rossonera è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di Napoli e Stefano Pioli ha riabbracciata il suo attaccante.