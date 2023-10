Pioli “Abbiamo voglia di cambiare passo | col Napoli scontro diretto”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 28 ottobre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La squadra hadi. Arriviamo da due sconfitte di fila in due scontri diretti e domani è un’altra gara contro una nostra diretta concorrente”. Così Stefano, tecnico del Milan, alla vigilia del match contro il, in programma domani alle 20.45 allo stadio Maradona. “La prossima partita è sempre una chance, sia nello sport che nella vita. Ciò che è successo conta poco, devi vivere il presente e la prossima partita che si affronta è la più importante. Nonottenuto ciò che volevamo nelle due partite precedenti, domani è un’occasione per dimostrare di essere migliori”. Poi sul clima di Milanello: “Sono stati giorni di lavoro, di confronto, di dialoghi con i giocatori come faccio sempre per alzare il livello della squadra e ...