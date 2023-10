Pergolettese-Legnago oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 28 ottobre 2023) Le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. Match di metà classifica quello fra, con entrambe le squadre che mirano a rimanere lontano dalla zona calda della classifica. Un successo per una delle due sarebbe vitale e potrebbe proiettare le squadre nei quartieri alti della classifica. Si parte alle 18.30 di sabato 28 ottobre, con ladel match che sarà proiettata su SKY SPORT oltre che su NOW TV. SportFace.

A:vsSalus diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Riccardo Morelli Ore 20:45 Serie C NOW 11a Giornata Gir. A: Lumezzane vs Atalanta U23 diretta Sky Sport 252 e ...

Serie C. Legnago Salus, i convocati per la sfida alla Pergolettese Tuttocampo

Avversarie a pari punti. Pergolettese, serve una svolta. Abbate ... Quotidiano Sportivo

Matteo Abbate, allenatore della Pergolettese, alla vigilia del match con il Legnago, come si legge sui canali ufficiali del club, ha dichiarato: "Le partite si decidono sui dettagli, ...