Per Sinner arriva la sesta finale dell’anno | l’azzurro batte Rublev e si ritrova contro Medvedev

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 ottobre 2023) Prosegue il grande momento di forma di Jannikdopo il titolo di Pechino di un mese fa. Nel 500 di Viennaconquista l’ennesimadel 2023 (ladopo Montpellier, Rotterdam, Miami, Toronto e Pechino)ndo il russo Andreycon il punteggio di 7-5, 7-6. Prossimo ostacolo? Ancora un russo, Daniil, come già successo in Cina.andrà alla caccia del titolo numero quattro in stagione, il decimo in carriera e di un altro pezzo di storia. Una vittoria nella capitale austriaca renderebbe infatti l’altoatesino il più vincente giocatore italiano del tennis alla pari con Adriano Panatta. Il tutto a soli 22 anni. Nonostante i favori del pronostico, la partita di oggi è apparsa fin da subito complicata. ...