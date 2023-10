Pensioni | nella nuova bozza cambiano le regole per il contributivo

Leggi su quifinanza

(Di sabato 28 ottobre 2023) Salta il limite dell’importo 1,5 volte superiore all’assegno sociale per accedere alla pensione di vecchiaia con il. Tra i lavori in corso sul sistema previdenzialelegge di Bilancio 2024, il Governo da una parte equipara alla pensione sociale di circa 500 euro il trattamento maturato per l’uscita dal lavoro per anzianità, dall’altra alza a 3 volte il minimo la soglia per andare in pensione anticipatamente con il sistema. LedelSecondo leattualmente in vigore, i lavoratori che hanno cominciato a versare contributi dal 1996 possono ricevere la pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 di contributi, a condizione che l’importo maturato non sia inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale. Per ricevere l’assegno è necessario ...