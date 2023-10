Pedullà | «Pinto inopportuno È Lukaku a non aver avuto rispetto!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 28 ottobre 2023) Fari ancora puntati su, soprattutto dopo le dichiarazioni di Tiagonon è d’accordo col direttore sportivo della Roma e ribatte su Sportitalia. STORIE DIFFERENTI – Inter-Roma accende gli animi e riporta a galla recenti dissapori. Alfredoaffronta l’argomento caldo Romelu: «Fischietti aboliti a San Siro? La legge non è uguale per tutti, è vero. Non si tratta di difendereo di fare il parallelo come ha fatto Tiagoparlando di Mkhitaryan e Dzeko. Sono situazioni completamente diverse. Non è che Mkhitaryan ha lasciato la Roma per andare all’Inter dopofatto dei numeri dialettici opposti. Ci sta nel calcio che Dzeko o Mkhitaryan vadano dalla Roma all’Inter, che Pirlo vada dal Milan alla Juventus. Non c’è ...