Paura per lo chef Gino D’Acampo durante il programma tv “C’era sangue ovunque”

(Di sabato 28 ottobre 2023), il famosoitaliano diventato una celebrità nel Regno Unito grazie ai suoi programmi televisivi e alla pubblicazione di libri sulla cucina, è rimasto coinvolto in un grave incidentele riprese del suo ultimo show per Itv. «», hanno detto i testimoni della disavventura avvenuta in Austriala registrazione delle puntate di un nuovochiamato Emission Impossible, la cui produzione è ora stata interrotta. Lo riporta Leggo.it., l’incidente: “le riprese a Vienna, il famosostava eseguendo un’acrobazia che lo ...

'Lo so che quel manifesto è solo un simbolo - ha anche scritto Zerocalcare - ma quel simbolopersone a me care rappresenta in questo momento ladi non vedere il sole sorgere domattina'

Gino D'Acampo, paura per lo chef star della tv: incidente choc durante le riprese del nuovo programma. «C'era leggo.it

Incendio in una discarica abusiva nel quartiere Corvo Pistoia di Catanzaro: paura per le case della zona Virgilio Notizie

Gino D'Acampo, il famoso chef italiano diventato una celebrità nel Regno Unito grazie ai suoi programmi televisivi e alla pubblicazione di libri sulla cucina, è rimasto coinvolto ...A 86 anni lo showman si racconta in un’intervista a 7: «Venni bocciato in terza liceo, un trauma. Dopo la laurea mio padre mi disse: hai un anno di tempo, usalo o farai l’avvocato». «Mi amareggia chi ...