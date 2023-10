Patrocinio Israele a Lucca Comics | Vauro come Zerocalcare | “Avrei disertato anche io”

(Di sabato 28 ottobre 2023) “Sono completamente d’accordo con la decisione di. Voglio specificare che non l’ho mai conosciuto di persona, conosco il suo lavoro, lo apprezzo molto e apprezzomolto questa sua posizione”. A dirlo all’Adnkronos è, che commenta così la decisione didi boicottare il ‘and Games’, dove il fumettista era attesissimo ospite, a causa delalla manifestazione da parte dell’ambasciata di. “Abbiamo sentito in una trasmissione televisiva l’ex ambasciatore israeliano che parlava di ‘distruggere Gaza’, non Hamas, Gaza -dice- E l’ambasciata israeliana sponsorizza il”. In questa “terrificante logica che ormai ci accompagna da ...

...fumetto e del sistema culturale In questi giorni girava uno screenshot del sito di Lucca Comics and Games che vedeva tra gli sponsor ildell'ambasciata diin Italia. Un...

Zerocalcare diserta Lucca Comics per il Patrocinio di Israele Agenzia ANSA

L'ambasciata di Israele patrocina il Lucca Comics, Zerocalcare si sfila. La frecciatina di Salvini: «Cercherò di esserci» Open

Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...Gli organizzatori di Lucca Comics intervengono dopo il post di Zerocalcare, che rinuncia a partecipare per via del patrocinio concesso dall'Ambasciata di Israele.