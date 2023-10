Pardo | «Lukaku? Fa bene Pinto a ricordare Dzeko e Mkhitaryan!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 28 ottobre 2023)prende le difese di Tiago, dando ragione al General Manager della Roma sui fischi versoattesi per Inter-Roma. ADDII ? Su Tutti Convocati, Pierluigisui fischi a: «Tiagoha ragione.e Mkhitaryan sono andati via a zero e la Roma ogni anno perdeva pezzi che andavano all’Inter. Esagerare con la contestazione significa riconoscere il valore per questo giocatore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati