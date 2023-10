Paola Perego festeggia 40 anni di carriera e confessa | «Ho subito molestie»

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 28 ottobre 2023) Grandimenti per i 40didi. Un traguardo decisamente importante di cui ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera in cui ha ripercorso i suoi inizi non proprio facili caratterizzati da attacchi di panico ma anche di. Una delle critiche che più ha scosso la conduttrice è quella di essere fredda ma in realtà c'è altro: "Permi hanno detto che ero algida, distaccata, che in tv facevo bene il mio compitino. In realtà ero sotto psicofarmaci. E, all'epoca, non è che potessi dire 'Scusate, siccome ho preso il Tavor non riesco a manifestare le mie emozioni'" La psicoterapia l'ha aiutata a liberarsene; dentro aveva un mondo di emozioni che non era in grado di tirare fuori. I primi sintomi sono ...