Calcio 2023 - 2024 Serie B SquadraDomani pomeriggio, nuovamente al Renzo Barbera, ildi Eugenioaffronterà il Lecco. Contro la formazione lombarda, ultima in classifica, è vietato steccare. L'impegno, tuttavia, è più insidioso di quanto si possa pensare: martedì sera, ...

Palermo, Corini e l'incertezza su Brunori: «Se non se la sente è pronto Soleri» Giornale di Sicilia

Palermo, Corini: “Brunori Devo ancora decidere. Dobbiamo migliorare in casa” ItaSportPress

"Brunori ha avuto un lutto molto grave, ha saltato una seduta e oggi era in permesso per presenziare al funerale. Parlerò con il ragazzo, ...La partita Palermo - Lecco di Domenica 29 ottobre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per l’11a giornata di Serie B ...