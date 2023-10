Pagelle gigante femminile Soelden sci alpino | Goggia in risalita | giovani italiane impalpabili | Brignone in forma

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023)SCI2023 Federica, 7,5: nella prima manche incanta, tanto da rifilare mezzo secondo alla prima delle inseguitrici. Nella seconda perde la linea ideale all’imbocco del muro e per diverse porte arriva in ritardo sul palo: in quel frangente sono volati via 3-4 decimi decisivi. Peccato per la vittoria sfumata per appena 2 centesimi. L’apertura stagionale sul Rettenbach, ad ogni modo, ha dimostrato che la preparazione estiva si è rivelata ottima. Questo stato didovrà produrre punti importanti da qui a dicembre. Marta Bassino, 6,5: a corrente alternata. Nella prima frazione appare rigida, quasi ingolfata. Nella seconda invece sprigiona la sua classe cristallina: nessuna ha sciato come la piemontese sul muro del ...