Oriocenter in prima linea per l’associazione Paolo Belli insieme alla Papa Gio Run

(Di sabato 28 ottobre 2023) Orio al Serio. Venerdì 27 ottobre si è tenuta ad, presso la Food Court, la cerimonia che ha visto devoluti i soldi raccolti grazieGio Run per. LaGio Run è una corsa non agonistica nata nel 2019 per opera di Margaret Longo, la quale dopo una degenza ospedaliera, ha sentito la mancanza del poter correre, e ha dunque pensato di organizzare qualcosa per fare in modo che anche in ospedale si corresse. Quest’anno, arrivati3 edizione dellaGio Run, si è deciso di fare quel qualcosa in più: in onore di Bergamo Brescia Capitali italiane della Cultura, la seradella corsa è stato realizzato uno spettacolo teatrale “Corri”, dall’omonimo libro, all’interno ...