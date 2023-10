Ordine d’arrivo sci alpino | risultati e classifica gigante femminile Soelden | Brignone beffata | 4 azzurre a punti

Leggi su oasport

(Di sabato 28 ottobre 2023) Federica, sulla pista dove aveva vinto nel 2015 e si erata seconda nel 2020, chiude ancora al secondo posto lo slalomsul ghiacciaio del Rettenbach a, in Austria, valevole come gara d’esordio della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’azzurra vieneper 0?02 dall’elvetica Lara Gut-Behrami, quarta dopo la prima manche, mentre si conferma al terzo posto, come al termine della prima manche, la slovacca Petra Vlhova, staccata di 0?14. Fa registrare un buon quinto posto Marta Bassino, in risalita dopo la settima piazza di metà gara, a 1?19. In casa Italia vanno aanche Sofia Goggia, 16ma a 2?94, la quale guadagna 3 posizioni rispetto alla prima manche, ed Asja Zenere, 28ma a 3?53, che invece ...