Orbán e Fico minacciano il sostegno dell’Ue all’Ucraina

(Di sabato 28 ottobre 2023) Nemmeno il tempo di salutare il suo compagno di veti al Consiglio europeo, il polacco Mateusz Morawiecki in procinto di essere sostituito, che il primo ministro ungherese Viktorpotrebbe già avere un nuovo alleato per le sue strategie ostruzionistiche nei tavoli negoziali. È il neo-premier slovacco Robert, che al contrario diproviene dal centro-sinistra, ma che con il leader ungherese sembra condividere almeno un paio di nette prese di posizione: la linea anti-migranti e l’opposizione agli aiuti militari. Niente armi slovacche Come biglietto da visita al Consiglio europeo del 26-27 ottobre,ha annunciato nel primo giorno del suo mandato che la Slovacchia non invierà più forniture militari a Kyjiv. La cosa non dev’essere piaciuta alla ...

...di Meloni faceva squadra con Viktorper provare a scongelare i fondi bloccati a colpi di ricatti politici. Ora il premier ungherese deve contare sul neoeletto premier slovacco Robert, ...

