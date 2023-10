OPPO A79 5G | ufficiale con Dimensity 6020 e display da 6 | 72 pollici

Leggi su optimagazine

(Di sabato 28 ottobre 2023) È stato da poco lanciato in India l’ultimo smartphone della serie A di: si tratta dell’A79 5G. Il device medio gamma è dotato di buone specifiche tecniche ed è ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo è disponibile nelle opzioni di colore Glowing Green e Mystery Black ed ha un prezzo di 19.999 rupie in India, circa 226 euro al cambio. Il telefono è disponibile per i preordini tramite il sito Web diIndia e le vendite inizieranno oggi 28 ottobre tramite il sito web diIndia, Flipkart, Amazon e altri punti vendita. Andiamo subito a vedere insieme quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche. L’A79 5G è dotato di unLCD da 6,72con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080pixel), frequenza di ...