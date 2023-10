Onu | Guterres | Sorpreso dall' escalation senza precedenti nella Striscia | Israele | Gaza City è diventata un campo di battaglia

18.20: "Sorpreso da escalation" "Incoraggiato da quello che sembrava essere un crescente consenso sulla necessità di almeno una pausa umanitaria in Medio Oriente, sono rimasto invece sorpreso ...

Cosa ha detto Guterres all’Onu: «Gli attacchi di Hamas non sono avvenuti dal nulla» Corriere TV

La guerra in Medio Oriente continua: Gaza ha lanciato dei missili contro Israele. Guterres dall'Onu rinnova l'appello al cessate il fuoco.di Mauro Evangelisti Turning point, dicono in diretta sul network israeliano I24News quando in Italia sono le 20. Punto di svolta della guerra. Da più di un’ora ...