Hamas ha accolto con favore la risoluzione dell'Assemblea generale dell'che chiede una "tregua umanitaria" nella Striscia chiedendone l'immediata attuazione e l'invio urgente di aiuti. La ...

Onu approva risoluzione per tregua a Gaza. Israele, 'un'infamia' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Gaza, l'Assemblea generale dell'Onu approva la risoluzione per una tregua «umanitaria immediata e duratura». L'Italia ... Open

di Mauro Evangelisti Turning point, dicono in diretta sul network israeliano I24News quando in Italia sono le 20. Punto di svolta della guerra. Da più di un’ora ...L'Europa ha votato ancora una volta in ordine completamente sparso. Austria e Ungheria contrarie, Italia e tanti atri astenuti, Francia a favore ...