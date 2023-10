Nuova Zelanda ko | il Sudafrica è campione del mondo di rugby Rivivi la diretta

(Di sabato 28 ottobre 2023) PARIGI (FRANCIA) - Mondiali di, l'ultimo atto va alche vince il suo quarto titolo mondiale imponendosi per 12 - 11 sulla. Una gara giocata sul filo dell'equilibrio tra ...

La storia si ripete. Il Sudafrica si conferma campione del mondo di rugby, battendo 12 a 11 lanella finale disputata oggi - sabato 28 ottobre - allo Stade de France di Parigi. Per gli Springboks è il quarto titolo mondiale. Un record: dopo quello del 2019, del 2007 e quello ...

Quarto titolo iridato per la nazionale africana che, sotto gli occhi del grande tifoso Roger Federer, batte la Nuova Zelanda 12-11 ...(Adnkronos) – Il Sudafrica batte gli All Blacks 12-11 nella finale della Coppa del Mondo 2023 a Parigi. Gli Springboks, grazie al successo contro la Nuova Zelanda, diventano campioni del mondo per la ...