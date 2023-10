Nuova scossa di terremoto a Rovigo | udita in Veneto ed Emilia Romagna

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 28 ottobre 2023) Cresce la paura in Polesine. Ladidi sabato pomeriggio è stata della stessa intensità di quella di mercoledì 25 ottobre. Alle 17:29 di oggi 28 ottobre la terra ha trematomente in provincia di. Lasi èforte anche in centro a. La stima dell’Ingv è di undi Magnitudo tra 4.2 alle ore 17:29. L’epicentro è stato rilevato a Cesenelli. Sentita bene anche in, anche a Bologna. È la secondanel giro di qualche giorno. La prima, sempre in provincia dicon epicentro a Ceneselli, si è verificata il 25 ottobre e ha avuto una magnitudo di 4.2.