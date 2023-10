(Di sabato 28 ottobre 2023) Terza e ultima sessione di gare aldi Firenze senza particolari squilli dal punto di vista cronometrico ma con alcune gare che hanno offerto spunti interessanti e che hanno permesso a diversi atleti di ottenere il secondo successo dopo quello del mattino. Su tutti, che ha vinto di nuovo la sfida con le compagne Castiglioni e Bottazzo nei 100che si condorsista di qualità a soli 16 anni, vincendo anche i 50 dopo i 100. L’attesa era rivolta soprattutto ai 100femminili dove si è ripetuta la battaglia a tre targata Imola del mattino con il successo di una brillanteche ha chiuso in 1’07”11 al debutto in vasca lunga, precedendo Arianna Castiglioni, ...

... seguita da Gianni Zippo - tocca in 28 67; il 16enne lariano - tesserato per ComoRecoaro, ... Rispetta in pieno i pronostici e si regala la doppietta una rabbiosaCarraro nei 100 rana che ...

Nuoto, Martina Carraro concede il bis nei 100 rana del Trofeo Città di Firenze! Bacico non si ferma, si rivede Toma OA Sport

Trofeo Nazionale Città di Firenze. Giorno 2 AM. Tutti i vincitori del ... Nuoto•com

Terza e ultima sessione di gare al Trofeo Città di Firenze senza particolari squilli dal punto di vista cronometrico ma con alcune gare che hanno offerto spunti interessanti e che hanno permesso a div ...Firenze, 28 ott. - (Adnkronos) - Sessione pomeridiana dell'ultima giornata del primo "Città di Firenze" meeting in vasca lunga organizzato dalla Rn Florentia, con il fondamentale contributo della Fede ...